60% девятиклассников в Свердловской области продолжат обучение в колледжах и техникумах

В колледжи и техникумы Свердловской области этим летом подано рекордное количество заявлений. Приемная кампания завершится 15 августа, а число абитуриентов уже превышает 140 тысяч. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в соцсетях.

«Молодежь все чаще выбирает среднее профессиональное образование: 60% девятиклассников региона идут учиться в техникумы и колледжи. В Свердловской области работают 13 кластеров федеральной программы «Профессионалитет» на базе учреждений СПО. Студенты обучаются на современном оборудовании, проходят практику на ведущих заводах Среднего Урала и получают гарантированное трудоустройство в регионе», – заявил Паслер.

По его словам, инфраструктура для студентов в области обновляется. В этом году будет завершен ремонт общежитий в Качканарском горно-промышленном колледже, Богдановичском политехникуме, областном педагогическом колледже, Краснотурьинском индустриальном колледже. Также отремонтируют учебно-производственные мастерские в Березовском техникуме «Профи», Первоуральском политехникуме, Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса. Будут обновлены учебные корпуса Полипрофильного техникума им. О.В. Терёшкина, Ирбитского аграрно-технологического техникума, Сергинского многопрофильного техникума, Серовского металлургического техникума.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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