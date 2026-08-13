Аллергикам снова непросто – цветут крапива, полынь и лебеда

Людям, страдающим аллергией, снова приходится нелегко. В августе наступает сезон цветения сорных трав, в воздухе скапливается пыльца крапивы, полыни и лебеды.

У профильных специалистов снова очереди – к аллергологам приходят с жалобами на ринит, красные и опухшие слезящиеся глаза, сухой аллергический кашель, беспрестанное чихание.

Как ранее сообщали врачи, в Свердловской области с каждым годом растет число аллергиков, причем на первое место выходит поллиноз, или сенная лихорадка. Этим заболеванием страдает почти пятая часть жителей региона.

Аллергикам советуют ограничить время пребывания на улице, особенно в ветреную и жаркую погоду, потому что именно в этих условиях аллергену легче распространяться по воздуху. Нужно временно отказаться от мероприятий на природе, а также от посещения дачи – тем более, если там есть сорная трава, даже в скошенном виде. Перед выходом на улицу врачи советуют использовать барьерные средства – фильтры или лекарственные препараты-спреи. Можно и нужно носить солнцезащитные очки, чтобы меньше пыльцы попадало на слизистую оболочку глаз. Собирать волосы в прическу, после улицы сразу переодеваться в домашнюю одежду, принимать душ, чтобы смыть пыльцу. Дома необходимо проводить влажную уборку, подключать фильтры для очистки воздуха.

Екатеринбург, Елена Васильева

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