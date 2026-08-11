В Кольцово приземлился рейс Батуми – Пермь из-за неисправности

Сегодня около 13:30 в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился самолет Red Wings, следовавший из Батуми в Пермь. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна.

Свердловская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль – проверяют, не нарушены ли права пассажиров, и следят за развитием событий.

Как уточнили в надзорном ведомстве, посадка самолета прошла в штатном режиме, без происшествий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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