В коттедже в Сысертском районе взорвался бытовой газ

Во вторник, 11 августа, в садово-огородном товариществе «Береговое» в селе Патруши Сысертского района взорвался бытовой газ.

Как сообщили в ГУ МЧС, в 17:41 в частном жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон, из-за чего обрушились строительные конструкции. Пострадал один человек (взрослый), он госпитализирован с ожогами различной степени тяжести.

На месте ЧП работали 14 человек и 5 единиц техники.

Сысерть, Елена Владимирова

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