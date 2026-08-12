Импорт чая на Урал вырос вдвое

Импорт чая в регионы УрФО в первом полугодии вырос в два раза, за первые шесть месяцев 2026-го на Урал ввезли 845,5 тонны.

Как рассказали в Уральском таможенном управлении, львиную долю ввоза составляет черный чай – 94%, его импорт вырос 2,5 раза. Еще 4% приходится на зеленый чай и 1,5% – на зеленый с ароматизаторами. Поставки последнего выросли в 130 раз.

Основные поставщики чая – Вьетнам (46%), Казахстан (29,5%), Индия (11%) и Кения (10%).

«Уральские таможенники обеспечивают оперативное прохождение таможенного контроля для добросовестных компаний. Сроки выпуска в 2026 году сократились в 2 раза по сравнению с первой половиной прошлого года», – отметил начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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