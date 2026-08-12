Бизнесмен и его сообщник получили суровый срок за двойное убийство 18-летней давности

Артемовский городской суд вынес приговор по уголовному делу Андрея Кайгородова и Павла Нагорных. Оба обвинялись в убийстве двух человек из хулиганства, совершенном в 2008 году.

Как установил суд, Кайгородов поссорился с местным жителем. В январе 2008 года он в компании Нагорных и еще одного соучастника увидел неприятеля в кафе. Они вызвали жертву на улицу и сильно избили, отчего мужчина скончался. В следующие три месяца сообщник обвиняемых грозился донести о случившемся в полицию. Кайгородов и Нагорных его тоже убили, выстрелив в голову из дробовика. Труп завернули в ковер и вывезли на участок за кладбищем в селе Мостовское, и там сожгли.

Спустя годы Нагорных еще попался на взятке. В 2023-2025 годах он занимался заготовкой древесины и заплатил около 1,5 миллиона рублей лесничему за передачу служебной информации и общее покровительство, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Рассмотрев материалы дела, Артемовский городской суд назначил Павлу Нагорных 16 лет колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей. Андрей Кайгородов приговорен к 17 годам заключения в колонии строгого режима.

Артемовский, Ангелина Сергеева

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