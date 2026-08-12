Реконструкция дендропарка на Первомайской завершится до конца 2026 года

Ремонтные работы в Дендрологическом парке-выставке на улице Первомайской идут с опережением сроков. Обустройство дорожек завершат к концу текущего года, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На данный момент в парке по всему периметру отремонтированы ограждения, обновлена входная группа. Два пруда очищены от донных иловых отложений, а между ними появились специальные трубы, чтобы можно было сбросить воду в случае переполнения одного из них.

Также в дендропарке капитально отремонтирована сеть уличного освещения протяженностью 1,7 километра. По просьбам жителей в парке установлен туалет и началось обновление детской площадки.

Сейчас рабочие укладывают бетонную плитку, обустраивают гранитные клумбы розария и ставят новые малые архитектурные формы. Кроме того, почти на 60% выполнено устройство рулонного газона, добавили в мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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