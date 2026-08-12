Бывшего главврача уральской здравницы заочно осудили за растрату 22 млн рублей

Талицкий районный суд вынес заочный приговор бывшему главврачу больницы медицинской реабилитации «Маян» Игорю Сурчину. Он признан виновным в растрате в особо крупном размере, в легализации преступных доходов и краже.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2015-2018 годах Сурчин организовал схему незаконного обогащения. Подчиненные по его указанию оплачивали счета фирм-однодневок и ИП, которые фактически никаких услуг больнице не оказывали. Со счетов учреждения было похищено свыше 22 млн рублей, которые впоследствии оказались на счетах самого главврача. Часть похищенных средств он потратил на покупку автомобиля BMW.

Кроме того, с октября 2013 по май 2018 года Сурчин израсходовал на личные нужды бензина на сумму более 31 тысяч рублей.

Сурчина приговорили к 9 годам колонии со штрафом 1,7 млн рублей. В доход государства конфисковано более 9 млн рублей, а в пользу больницы взыскано свыше 22 млн рублей в счет возмещения ущерба. Имущество осужденного арестовано.

Подсудимый находится в международном розыске с сентября 2021 года, поэтому приговор вынесен заочно.

Больница «Маян» в 2025 году прекратила существование как самостоятельное учреждение и стала филиалом санатория «Обуховский».

Талица, Елена Владимирова

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