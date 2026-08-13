Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минздрава Михаил Мурашко прибыли в Екатеринбург

В Свердловскую область с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, в рабочей программе – несколько объектов здравоохранения, которые модернизированы или созданы в этом году на Среднем Урале.

Также сегодня откроется первый в регионе Центр медицины здорового долголетия на базе Свердловской областной больницы № 2 в Екатеринбурге. «Это не поликлиника в привычном понимании, а пространство, где сконцентрированы все современные превентивные технологии: скрининги и раннее выявление возраст-ассоциированных заболеваний, программы физической активности, когнитивные тренировки, работа с питанием, психологическая поддержка, социальные активности. В планах открыть еще один – в Первоуральске», – уточнил губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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