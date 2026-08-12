Кератопигментация: что влечет за собой модная операция по смене цвета глаз

Для тех, кто мечтает сменить природный оттенок глаз, врачи придумали метод кератопигментации – то есть хирургическую микроинъекцию специального пигмента. Подобные операции уже несколько лет практикуются за границей, однако в России они пока не выполняются. Процедура стоит недешево и сопряжена с серьезными рисками для здоровья.

Как рассказала «Новому Дню» офтальмолог ЦГКБ № 6 Дарья Пичурина, вмешательство выполняется с помощью фемтосекундного лазера: в роговице формируется специальный туннель, куда вводится красящий состав. При этом цвет меняется навсегда, и вернуть прежний оттенок уже не получится – вывести пигмент невозможно.

Офтальмологи не рекомендуют такой способ изменения имиджа из-за высокого риска потери зрения. Осложнения после операции затрагивают преимущественно роговицу и могут проявиться в виде отслойки, глаукомы, катаракты, эрозий, помутнений и язв. «Пигментные клетки на радужке не восстанавливаются, они способны попадать в дренажный канал и препятствовать оттоку внутриглазной жидкости, что ведет к повышению глазного давления», – дополнила врач в беседе с «Новым Днем».

Если пациент все же решается на процедуру, специалист советует воздержаться от нее тем, у кого есть заболевания переднего отрезка глаза: любые помутнения роговицы, старые рубцы и глаукомы.

В качестве альтернативы кератопигментации Дарья Пичурина назвала имплантацию искусственной радужки, которую в России проводят. В ходе операции хирург делает небольшой разрез и помещает поверх естественной радужки силиконовый имплант нужного цвета. Однако и у этого метода есть риски: любые вмешательства чреваты теми же осложнениями, что и при кератопигментации, поскольку задействована одна и та же анатомическая область, и любое повреждение здесь может повлечь серьезные последствия.

Все же, напоминают врачи, при желании изменить оттенок глаз самым безопасным способом остаются контактные линзы.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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