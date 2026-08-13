Алексей Вихарев привез в Ирбит технику и все необходимое для устранения последствия паводка (ФОТО)

Депутат Алексей Вихарев продолжает поддерживать Ирбит, переживший серьезный дождевой паводок. Накануне парламентарий передал городу оборудование и спецсредства для устранения последствий разрушительной природной стихии.

Уже запущены в работу мотопомпы для откачки мутной воды с примесями, тепловые пушки и специальные рукава для просушки помещений, другие инструменты и комплектующие к ним. Также депутат пополнил запасы спецодежды (перчатки, дождевики, забродные полукомбинезоны) и антисептиков. Все это спасатели и волонтеры используют в работе по просушке и очистке жилых домов и частных хозяйств от паводковой воды.

В числе первых новое оборудование испытали в доме пенсионерки Людмилы Николаевны. Улицу Ницинскую на берегу реки Ница затопило в числе первых. Дом пенсионерки, как и соседние, почти до крыши был заполнен водой. Пострадали мебель, бытовая техника, вещи и другое имущество.

«Сейчас проживаю в пункте временного размещения и постепенно, с помощью волонтеров, привожу свой дом в порядок. У меня все родственники находятся в таком же положении, их дома тоже затоплены. Спасибо администрации города и волонтерам за поддержку, они наши спасители и главные помощники, – рассказала Людмила Николаевна.

Активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогли собрать мусор в доме и на придомовой территории, вынесли мебель и вещи на просушку, а с помощью присланного депутатом оборудования откачали оставшуюся жидкость и просушили помещения, провели дезинфекцию. Алексей Вихарев лично проверил, как проходит работа, пообщался с пенсионеркой и другими местными жителями.

«Этим летом наш регион столкнулся с серьезными испытаниями: смерч в Кушве, паводок в Нижних Сергах, Ирбите и других населенных пунктах. Природные стихии стали проверкой на сплоченность, организованность, отзывчивость. Вместе с волонтерами поддержал пострадавших жителей и продолжу помогать, впереди еще много работы по устранению последствий паводка. Спасибо всем, кто не остается в стороне, – отметил депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Во время рабочей поездки в Ирбит Алексей Вихарев побывал на легендарной ярмарке, вместе с главой города Николаем Юдиным посмотрел продукцию мастеров, фермерств и предприятий со всей страны. Также встретился с активистами филиала Волонтерского центра и провел прием для ирбитчан.

Ирбит, Елена Васильева