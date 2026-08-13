Жители поселка на Урале остались без воды

В Свердловской области жители поселка Буланаш остались без холодной воды. Ее нет даже в социальных объектах – медучреждениях и детсадах. «Нет воды в поликлинике, из детского сада пришло уведомление, что так как нет холодной воды, нужно забрать детей до 11:30. Тем, кто работает, что делать? Все из-за вашей халатности на работе», – негодуют жители Буланаша.

Сообщается, что авария произошла на сетях местного муниципального предприятия «ЖКХ поселка Буланаш». «Обнаружен порыв на станции 3 подъема. Работники МУП приступили к устранению», – отметили на предприятии.

Там также уточнили, что водоснабжение в поселок все же подается, но со сниженным давлением, «чтобы обеспечить социально значимые объекты». Для остальных будет организован подвоз воды.

Буланаш, Елена Сычева

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