В Краснотурьинске рабочий упал с высоты и разбился насмерть

На Богословской тепловой электростанции, входящей в состав Богословского алюминиевого завода, погиб газоэлектросварщик, который выполнял работу по резке труб.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, несчастный случай произошел 12 августа.

Работник, находясь на высоте 7 метров, упал вниз головой на бетонное основание и скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.

Прокуратура даст оценку соблюдению работодателем требований законодательства об охране труда, установит должностное лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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