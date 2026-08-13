Водоканал собрал деньги на модернизацию с горожан, а ремонт перенесли на 5 лет

Западную фильтровальную станцию, из-за аварийной ситуации на которой Екатеринбург остался без холодной воды в минувшие выходные, должны были модернизировать до конца 2025 года – деньги на это собирали в буквальном смысле с горожан, средства были заложены в тариф в качестве т.н. инвестнадбавки, однако что-то пошло не так – и специальным приказом министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области сроки были перенесены, причем существенно.

«Чем обусловлен перенос сроков реализации инвестпрограммы, деньги на которую заложены в тарифе на услуги по поставке воды и водоотведение для жителей Екатеринбурга, в документе не поясняют», – писал «Сигнал Урал».

В Водоканале отказались комментировать сдвиг сроков. При этом новый дедлайн модернизации Западной фильтровальной станции перенесли на 2029 год, а, например, ремонт головных сооружений горводопровода – вообще на 2035-й.

Отметим, в рамках инвестпрограммы Водоканал должен направить на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения более 32 млрд рублей, из них 18,8 млрд – в систему водоснабжения и 14 млрд – в систему водоотведения.

Екатеринбург, Елена Сычева

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