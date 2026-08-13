Суд аннулировал договор займа и ипотеку, заключенные пенсионеркой под влиянием мошенников

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о признании недействительными договора займа и договора ипотеки, оформленных пожилой жительницей города.

Как следует из материалов дела, пенсионерка стала жертвой мошенников, переведя на их счета более 3 миллионов рублей. Злоумышленники убедили женщину, что для возврата денег необходимо внести еще средства. Для этого она заключила договор займа на 700 тысяч рублей под залог своей единственной квартиры, одновременно оформив ипотеку жилья в обеспечение обязательств. Условия займа были явно невыгодными для заемщицы, рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Назначенная по делу психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент подписания документов пенсионерка не могла осознавать значение своих действий и руководить ими. Суд признал обе сделки недействительными. Применены последствия недействительности сделки – каждая из сторон сделки обязана возвратить другой все полученное по сделке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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