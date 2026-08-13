На Урал идет похолодание

На Свердловскую область надвигается похолодание. В пятницу, 14 августа, к территории региона приблизится с запада атмосферный фронт: на востоке области сохранится теплая погода, на западе придут дожди и грозы, температура понизится до 19-24 градусов.

«Центр циклона завтра займет север Пермского края, к началу следующей недели перевалит за горы. Он сильно закручивается на высотах 3-5 км и в выходные дни превратится в термически однородную холодную воронку», – рассказали в Уральском гидрометцентре. У земли образуется большая зона пониженного давления с дождями. После того как циклон уйдет, погода наладится 19 августа.

В Свердловской области сегодня, 13 августа, будет облачно и без осадков, ветер до 9 м/с, температура воздуха днем +22…+27 °C. Завтра ожидается небольшой дождь, ветер до 9 м/с, температура днем опустится до 19 градусов. 15 августа будет облачно, местами дождь с грозой, дневная температура +16…+21 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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