Завтра жители Екатеринбурга смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ у ТЦ «Кировский»

Завтра, 14 августа, с 17:00 до 21:00 все желающие смогут провериться на ВИЧ в тест-мобиле, который будет стоять на площади у ТЦ «Кировский» по адресу: Сиреневый бульвар, 2.

Официальный портал Екатеринбурга напоминает, что девять раз в месяц в вечернее время тест-мобиль выезжает в разные районы города. График его движения можно посмотреть на сайте.

Процедура бесплатная, анонимная и не требует предъявления документов. Используется только одноразовое оборудование, а точность экспресс-теста сопоставима с точностью лабораторного анализа. Еще одно преимущество – скорость: несколько минут занимает общение со специалистом учреждения здравоохранения, а результат сообщают через 10 минут.

Кроме этого, в будние дни с 8:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 12:30 и с 15:30 до 16:00) можно посетить стационарный кабинет тестирования № 109, расположенный на улице Ясной, 46.

С начала года обследование в тест-мобиле прошли более 10 тысяч екатеринбуржцев. Благодаря планомерной профилактической работе за последние 10 лет заболеваемость ВИЧ в уральской столице снизилась почти на 72%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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