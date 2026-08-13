На Екатеринбург приходится 2,7% сделок с жильем в России

В Екатеринбурге проживает 1,1% населения России, при этом доля уральской столицы в сделках с жильем составляет 2,7%. Об этом сообщают аналитики цифровой платформы ЦИАН.

В целом в российских городах-миллионниках, включая Москву и Санкт-Петербург, проживает около четверти населения, но заключается почти треть всех сделок с жильем. Это связано с более высокой экономической активностью в мегаполисах. Кроме того, в крупных городах идет опережающий среднероссийские показатели рост численности населения, в том числе за счет миграции.

«Малые города и сельские населенные пункты, в отличие от локаций с населением более 100 тыс. человек, оказывают слабое влияние на рынок жилья. Несмотря на то, что в них проживает почти половина населения страны, на эти территории приходится менее трети всех сделок», – отмечает ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская

Однако за последний год произошли небольшие изменения в структуре сделок на рынке жилой недвижимости России. По сравнению с 2025 годом на 3 п.п. снизилась доля городов-миллиоников, на 1 п.п. подросла доля городов с населением от 100 до 500 тысяч человек и на 2 п.п. – малых городов и сельской местности. Рост активности в небольших населенных пунктах связан с увеличением доходов населения в них в последние годы, говорится в исследовании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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