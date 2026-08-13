Уральские аграрии приступили к сбору урожая

Три региона УрФО – Курганская, Тюменская и Челябинская области – уже приступили к сбору урожая, а Свердловская область начнет уборку со следующей недели. Сегодня заместитель полпреда президента в УрФО Сергей Рындин провел совещание по вопросам организации и проведения уборочных работ в 2026 году.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в этом году аграрии УрФО столкнулись с непростыми погодными условиями. Продолжительные дожди и паводок переувлажнили поля, что на отдельных территориях осложнило выход тяжелой техники для проведения работ. На сегодняшний день в Тюменской области обмолочено 13% зерновых и зернобобовых культур, в Курганской – 12,5%, в Челябинской – 5,0%. Также аграрии собрали 2,3 тысячи тонн картофеля, 6 тысяч тонн овощей открытого грунта.

На совещании отметили, что Уральский федеральный округ занимает лидирующие позиции в России по обработке посевных площадей с использованием беспилотных систем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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