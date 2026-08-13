Свердловскстат: с начала 2026 года цены выросли на 6,9%

Индекс потребительских цен в Свердловской области за первое полугодие 2026 года вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Больше всего подорожали услуги – сразу на 12,2%, цены на продукты выросли на 3,5%, на непродовольственные товары – на 6,7%. Об этом рассказал на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас.

Из продуктов подорожали куриные яйца (+12%), хлеб (+7%), мясопродукты (+4,5%) и рыба (+3,2%). В то же время подешевели масло (снижение цены почти на 8%) и молочные продукты (ниже на 3%). «Цены на крупы и бобовые в целом остались на прежнем уровне. Интересно, что по сравнению с прошлым годом парадоксально подешевела плодоовощная продукция – практически на 4%», – констатировал Дзекунскас.

Из непродовольственных товаров заметно подорожали ювелирные изделия (+26,5%), печатные изделия (+11%), школьные принадлежности и канцелярские товары (+6,4%), средства связи (+4,8%), моющие и чистящие средства (+2%). При этом бытовые приборы подешевели практически на 3,5%.

«Интересное изменение цен на легковые автомобили. Отечественные автомобили подорожали на 5%, а цены на новые модели иностранных марок снизились на 2%. Очень интересная тенденция», – отметил руководитель службы статистики.

Что касается сферы услуг, то за шесть месяцев ощутимо выросли цены на ветеринарные услуги и услуги почтовой связи (+24%), на билеты в учреждениях культуры (+22,5%), услуги ЖКХ (+14,4%), образование и медицинские услуги (+12%). Снижение фиксируется только на банковских услугах (-2,4%), и это связано с постепенным понижением ключевой ставки Центробанка, что делает кредиты более доступными для населения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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