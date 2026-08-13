В Свердловской области средняя площадь квартиры в новостройках увеличилась до 65 «квадратов»

Свердловская область поднялась на шестое место в России по объемам жилищного строительства. По данным Свердловскстата, в январе-июне 2026 года в регионе введено в эксплуатацию почти 2 миллиона квадратных метров жилья, что на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Выведено на рынок почти 31 тысяча квартир. Также выросли объемы индивидуального жилого строительства – в эксплуатацию введено 900 тысяч кв. м, или 6700 жилых домов.

«Я сидел, высчитывал: какая же средняя площадь у нас введенной в эксплуатацию квартиры. Ну, получилось достаточно неплохо. Это уже не клетушки на 20-30 квадратных метров, а 65 квадратных метров – средний показатель площади введенной квартиры. В индивидуальном жилом строительстве в среднем площадь одного дома 140 кв. м, что тоже достаточно неплохо», – сообщил на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас.

По его словам, объем средств, вложенных застройщиками в строительство жилья, составил 260 миллиардов рублей. В сопоставимой оценке с индексом потребительских цен это на 5% меньше, чем годом ранее. Дзекунскас объяснил, что это связано со спецификой строительной отрасли. В 2026 году работ было выполнено меньше, но за счет того, что строительство шло и в прошлом году – по факту введенных объектов стало больше.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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