Падение промышленного производства в Свердловской области замедлилось

Индекс промышленного производства в Свердловской области по итогам первого полугодия 2026 года составил 91,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако ситуация с промышленностью в регионе выравнивается, заявил на пресс-конференции врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас.

«В первой половине года индекс промышленного производства в силу определенных объективных причин действительно несколько просел. Но по итогам мая, особенно июня, мы видим ускорение динамики развития промышленности. Это говорит о том, что руководители предприятий и правительство региона вовремя предприняли меры в части поиска новых путей и рынков сбыта продукции, в части переналадки производственного выпуска новых видов продукции. Эти меры дали свои плоды. Индекс промышленного производства в июне по сравнению с маем составил 108,8% и достиг уровня июня 2025 года. Мы также провели досчеты по сегменту малых предприятий, [и с учетом этого] индекс промышленного производства будет даже выше. Но эта информация будет опубликована после 23 августа», – сообщил Владислав Дзекунскас.

Индекс обрабатывающих производств за полугодие составил 90,6%, в регионе продолжается падение металлургического производства.

«Отдельно хочу отметить, что наблюдается положительная динамика в производстве компьютеров и электронных оптических изделий – рост практически на 30%. Такие же показатели в секторе производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 29%, обработка древесины выросла на 13%, динамично развивается и пищевое производство – рост на 4%. Если в целом смотреть сектор обрабатывающих производств, то в июне индекс составил 111,3% к маю, и уже превысил уровень июнь 2025 года на 100,6%», – сообщил руководитель службы статистики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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