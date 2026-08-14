В Екатеринбурге отремонтировали дороги к школам и детским садам

В Екатеринбурге заканчиваются плановые работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сделан ремонт на улице Ангарской на участках от Билимбаевской до Расточной и от Технической до Билимбаевской. Здесь расположены несколько ДОУ: два корпуса средней школы № 129, детские сады № 32, 46, 51 и 131, а также Уральский железнодорожный техникум. Совокупная протяженность отремонтированных участков составляет 1,85 километра, а площадь превышает 17 тысяч квадратных метров. На ремонт этих двух объектов из бюджетов области и города выделено почти 100 миллионов рублей.

На 2-й Новосибирской улице, от Палисадной до Умельцев, расположились два детских сада – № 148 и 394. Протяженность объекта составила 1,1 километра, а общая площадь – 15 050 «квадратов». Ремонт этой автодороги обошелся в 84,6 миллиона рублей.

На всех этих участках уложили новый асфальт, выправили или заменили бордюрные камни, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей в рамках создания безбарьерной среды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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