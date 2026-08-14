«Не слушайте экспертов», – Артемий Лебедев о важности экспериментов и секретах алгоритмов

На платформе ВК многие авторы не могут пробиться к аудитории, поскольку не до конца понимают принципы работы алгоритмов в распространении контента. Представители продукта «VK Видео» уверяют, что акцент сейчас делается на уникальный и авторский материал. В свою очередь, дизайнер и блогер Артемий Лебедев призвал отказаться от советов экспертов в процессе создания видео и делать ставку на эксперименты.

«Я редко спрашиваю мнение у своей аудитории. Важно, чтобы люди сами приходили к тебе, а со временем ты начинаешь видеть, что интересно, а что нет. Моя рекомендация: экспериментировать и не [бояться]. Потому что это единственное, что в итоге работает. Если вы будете ходить по форумам и выспрашивать пять пунктов магического успеха, а потом строго их выполнять – это полная чушь. Никто не знает, что и когда выстрелит», – отметил он на закрытом бранче «VK Видео».

В качестве примера Лебедев привел свой проект «Самые честные новости», который родился от банальной усталости: «Я ездил по миру и должен был делать фоторепортажи из каждого города. Сначала я писал тексты с фотками, но потом устал – сил не осталось, времени не хватало. И тут я подумал: а почему бы не сделать видео, где я просто листаю фото и закадровым голосом комментирую то, что там написано? Говорить я могу бесконечно, а писать – это утомительная и долгая работа. И я просто из этого сделал продукт».

Он подчеркнул: если бы обратился тогда к экспертам, они бы назвали этот формат абсурдным и нежизнеспособным: «Слава богу, я не советуюсь с ними, а слушаю только свою душу. Поэтому я просто взял и выложил – и оказалось, что это очень успешный формат. Такого раньше не было, я изобрел его с нуля. Все советы, которые могут дать эксперты, можно, конечно, послушать, но не стоит принимать близко к сердцу, пока мы не проверим сами. Какой вид контента вдруг станет бомбическим, можно понять только методом проб и ошибок». Также блогер отметил, что сами разработчики платформ не всегда могут объяснить, почему та или иная публикация «выстреливает».

Отвечая на вопрос, что влияет на алгоритмы, представитель продукта «VK Видео» Александр Шафер назвал один проверенный принцип: «Мы не можем сказать секретные числа и границы – это просто невозможно. В одном мы уверены точно: короткие ролики помогают находить длинные видео. Один выпуск дает десятки новых точек касания. Это ключевой драйвер просмотров длинных видео. Пользователю проще добраться до клипов, чем с нуля посмотреть часовой ролик».

При этом, по словам Лебедева, на кликабельность и вовлеченность зрителей также влияют качество звука в видео и оформление: «Мы смотрим фильм по кадру, книгу – по обложке. Если у книги слабая обложка – мы можем ее даже не открыть, нас ничто не завлечет. Поэтому внешнее оформление должно быть заманухой. Делайте это максимально нагло, цинично, кликбейтно. Никакие соображения о совести не должны сбивать с пути. А еще, главное, о чем не говорят, – это звук. Сначала нужно инвестировать в звук, и только потом – в картинку. Потому что у многих картинка 8K, свет замечательный. Но кому это надо, когда вас слушают, пока режут салат?»

На вопрос, как бороться с хейтерами, блогер ответил: «Это очень полезные люди. Мнения нужны, потому что в конечном счете они создают ту самую плодородную среду, тот самый гумус, перегной. Неважно, как мы к ним относимся, важно, что из них потом все растет. Если вы будете банить хейтеров, вы просто распугаете аудиторию. И надо понимать: комментарии под любым контентом в интернете – это не всегда настоящее мнение людей. Им скорее важно высказаться, если они нашли такую возможность у вас. Это все очень важное неравнодушие, которое всячески нужно культивировать, пестовать, любить».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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