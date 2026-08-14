Екатеринбуржцам предложили платить за вход в парк и за парковку в собственном дворе

Жители квартала «Екатерининский парк» узнали, что будут платить за вход в парк, а также за наземную парковку в своем дворе. Презентацию парка приурочили ко Дню строителя, два дня, 8 и 9 августа, вход был свободным для всех желающих, но затем застройщик сообщил об ограничениях. Как рассказал риэлтор Никита Словиковский в своем канале, безлимит на посещение будет стоить 3500 рублей в год, на месяц – 500 рублей, а разовое посещение обойдется в 200 рублей.

«Растений очень много, их нужно поливать, ухаживать за ними. Манчжурский орех, кедровые стланики, бархат амурский, гортензии киуши. Нужны профессиональные дендрологи. За год все содержание парка выходит в 15,5 млн рублей», – уточнил Словиковский.

Он сообщил, что застройщик якобы пытался передать парк на баланс администрации, однако взять его отказались. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга опровергли заявление риэлтора, уточнив, что предложений от девелопера в департамент по благоустройству не поступало.

Известно, что озеленением парка занималась компания Юлии Сорокиной, организатора «Атмофеста» и владельца компании по созданию и обслуживанию садов, в частности, в жилых комплексах «Александровский сад», «Ленина, 8», «Форум-сити», «Макаровский квартал» и «Нагорный». «Если жильцы дорогих ЖК платят за садовые работы ежемесячно в рамках довольно высоких тарифов на содержания жилья, то тут застройщик и УК, видимо, не пошли на то, чтобы повышать прайс для собственников, это было бы просто неподъемно, и нашли альтернативное решение», – пояснила в беседе с «Новым Днем» риэлтор Мария Швецова.

Отметим, что собственники квартир в «Екатерининском парке» также получили известия от УК о введении платной наземной парковки: днем 200 рублей в час, ночью – 50 рублей в час.

Екатеринбург, Елена Сычева

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