Екатеринбург готов к началу отопительного сезона более чем на 70%

Ресурсоснабжающие и сетевые организации Екатеринбурга активно готовятся к отопительному сезону. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день готовность тепловых сетей составляет 75%, электрических – 73%, газовых – 71%. Сети водоснабжения и водоотведения подготовлены более чем на 85%.

По данным АО «ЭнергосбыТ Плюс», техническая готовность многоквартирных домов Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 87%. Практически все объекты, находящиеся в ведении Департаментов образования, культуры и спорта, уже прошли промывку систем отопления. Речь идет о детских садах и школах, музеях, театрах, объектах дополнительного образования и спортивных комплексах.

«Важно максимально отработать все вопросы технической готовности до 15 сентября. В этом году особое внимание необходимо уделить срокам, поскольку на начало отопительного периода приходится проведение Международного фестиваля молодежи. Наша задача – обеспечить бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры и надежное теплоснабжение жителей и гостей Екатеринбурга», – подчеркнул замглавы города Владимир Гейко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube