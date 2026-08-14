На выходных пройдут сильные дожди, будет гроза

Свердловчан предупредили о сильных ливнях и грозе на территории региона 14 и 15 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют отказаться от отдыха на природе, а владельцам частных домов – проверить и подготовить ливневую канализацию и дренажные системы к отводу воды. Водителям не следует заезжать в зоны подтопления, во время ливня лучше остановиться и переждать непогоду внутри машины.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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