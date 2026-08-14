Камерный театр временно переезжает в Дом офицеров

Новый театральный сезон Камерный театр начнет на новой площадке – в Окружном доме офицеров. Это связано с ремонтом в его здании, сообщили в ДИПе.

«Камерный театр занимает особое место в культурной жизни Екатеринбурга и Литературного квартала. Важно, что на период ремонта коллектив продолжит полноценную творческую работу и сохранит возможность встречаться со зрителями. Ремонт позволит обновить инфраструктуру театра, сделать ее более современной и комфортной для артистов и зрителей, при этом сохранить его особую атмосферу и архитектурные особенности», – отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Первая часть ремонтных работ в Камерном театре уже завершена. В здании обновили фасад, отремонтировали крышу и заменили витражи. Сейчас начинается второй этап работ внутри здания.

На ремонт Камерного театра в 2026-2027 годах предусмотрено 119 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. В ходе работ планируется заменить систему вентиляции, обновить сцену и зрительный зал, установить современное световое и звуковое оборудование, приобрести новые кресла и оборудовать гримерные комнаты. Театр также адаптируют для маломобильных зрителей. При этом архитектурные особенности здания и акустические характеристики зала будут сохранены.

Как уже писал «Новый День», Свердловский театр музкомедии тоже переезжает из-за ремонта. В этом сезоне он будет показывать спектакли на сцене Дворца народного творчества на улице Фестивальной, 12.

Екатеринбург, Елена Владимирова