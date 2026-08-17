Умер основатель екатеринбургского частного музея камня

В Екатеринбурге в возрасте 91 года скончался Владимир Пелепенко, создатель первого частного музея камня.

«В начале 2000-х Урал переживал кризис идентичности. Советские предприятия остались в прошлом, понятные локальные бренды ушли. И вдруг появился музей камня, в самом центре города – в гостинице «Большой Урал». И камень там был представлен волшебно. И сами образцы красивы и, что было редкостью, они соседствовали с каменным изделиями. А еще там были прекрасные, завораживающие экскурсии. Очень скоро музей камня стал брендом Екатеринбурга, а имя его создателя – Владимира Пелепенко – знал практически каждый горожанин», – написала в соцсети экскурсовод Татьяна Мосунова.

Прощание с Владимиром Пелепенко состоится 17 августа в 14:30 на ул. Серафимы Дерябиной, 41а, в храме Вознесения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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