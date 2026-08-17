Каратисты со всей планеты приехали в Екатеринбург почтить память великого тренера

В Академии единоборств РМК прошел турнир в память о тренере по карате Лаше Габараеве, который посвятил себя развитию спорта на Урале. В начале этого года после продолжительной борьбы с болезнью Лаша ушел из жизни, но его дело продолжает жить в его воспитанниках и друзьях, которые собрались вместе, чтобы вспомнить своего сенсея на RCC Kyokushin Fight.

В этот день в Екатеринбург прилетели десятки спортсменов высочайшего уровня, чтобы в формате гран-при определить чемпионов в четырех весовых категориях. Все участники – чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы и России.

Вечер единоборств стартовал с церемонии передачи черного пояса маме Лаши Габараева от имени организации Хонбу ИКО, которая несет ответственность за развитие карате по всему миру. Шихан Артур Ованнисян объявил, что сенсею посмертно присвоен пятый дан.

В этот день на татами Академии прошло 35 поединков, в том числе три профессиональных боя по кикбоксингу – в прямом эфире шоу показали на федеральном бойцовском канале.

Чемпионами гран-при в своих весовых категориях стали Андрей Лузин, Тимур Чичинадзе, Аскар Артемьев и Петр Листопад.

«Для меня это не просто спортивное мероприятие или соревнования – мы почтили память своего брата. Это наш долг, и я знаю, он гордится нами. Очень классно получилось, сюда приехали люди из Японии. Вся Россия, весь мир наблюдал за этим турниром», – сказал президент Федерации киокусинкай карате Свердловской области Андрей Чирков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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