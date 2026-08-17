В ДТП на Тюменском тракте погиб шестимесячный ребенок

Шестимесячный ребенок погиб в ДТП на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень. Его родители и брат получили серьезные травмы.

Как сообщили в облГАИ, 35-летний житель ХМАО ехал с семьей на автомобиле «Эксид» со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга. Водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и опрокинулась.

Водитель, его жена и их трехлетний сын госпитализированы с травмами. Шестимесячный малыш, вылетевший из салона при опрокидывании, погиб на месте.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства. Назначено проведение расследования.

Пышма, Елена Владимирова

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