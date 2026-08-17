В школах и детсадах Новоуральска отработают действия при захвате заложников и атаке БПЛА

Завтра, 18 августа, в школах и детских садах Новоуральска пройдут плановые Всероссийские антитеррористические учения.

Как сообщил в соцсети глава города Вячеслав Тюменцев, мероприятия проводятся по поручению Министерства просвещения Российской Федерации в рамках подготовки к новому 2026-2027 учебному году.

Главная цель учений – проверить готовность персонала образовательных учреждений и экстренных служб к действиям в нештатных ситуациях, в том числе при захвате заложников; при нападении с использованием горючих жидкостей; при атаке беспилотными летательными аппаратами; при объявлении ракетной опасности.

Время проведения учений: с 10:00 до 15:00.

Жителей просят сохранять спокойствие. Учения являются плановыми, угрозы для горожан нет.

Новоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube