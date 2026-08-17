Ели плов и водили хоровод: в Первоуральске отметили праздник «Энергия единства» (ФОТО, ВИДЕО)

В Первоуральске прошел праздник «Энергия единства», который организовал для жителей Свердловский филиал «Т Плюс». На городской набережной собралось несколько тысяч человек, было много семей с детьми. На большом концерте можно было познакомиться с разнообразием национальных культур на Урале, угоститься лакомствами и послушать народных исполнителей.

«Энергия единства» в Первоуральске

«Сотрудники «Т Плюс» дают свет и тепло 16 регионам России. В компании вместе трудятся русские, татары, башкиры, марийцы, коми и представители многих других народов. И каждый из них приносит в общее дело не только профессионализм, но и частицу своей культуры», – рассказали организаторы.

Гостей встречали два больших шатра, в которых раскинулись русская горница и юрта «Туган йорт» (в переводе с татарского – «родной дом»). Здесь можно было примерить национальные костюмы, попробовать татарскую и башкирскую выпечку и блины, выпить ароматный чай на уральских травах и послушать бабушек, поющих народные песни. Особой популярностью пользовались интерактивные фотозоны с луком и стрелами, самоваром, модными матрешками. Также работали несколько площадок, где делали аквагрим и проводили мастер-классы по национальной вышивке. Аниматоры предлагали всем желающим поучаствовать в викторине на знание национальных культур – за правильные ответы вручались пряники и сувениры.

Со сцены горожан поздравили врио главы Первоуральска Денис Поляков и технический директор Первоуральских тепловых сетей филиала ПАО «Т Плюс» Аркадий Спевак. С добрыми пожеланиями также выступили депутат заксобрания Свердловской области Елена Чечунова и руководитель академии хоккея с мячом «Уральский трубник» Павел Булатов. После них выступали артисты, представлявшие многонациональное разнообразие России: марийский ансамбль «Яндар памаш», народный коллектив цыганского искусства «Нэвэ Рома», башкирский вокальный ансамбль «Тургай», коллектив татарской песни «Яшьлек», этно-студия «Приволье», ансамбль русской песни «Черемушки», танцевальные коллективы «Арабеск» и «Комильфо».

Кроме того, на концерте состоялась презентация книги «Теплые сказки» – сборник национальных легенд и преданий из 16 регионов присутствия «Т Плюс». Уникальное издание можно было получить бесплатно. Главным гастрономическим событием праздника стал плов, который приготовили в двух огромных казанах. Очередь к раздаче угощения была на протяжении всего вечера. А сам праздник завершился большим хороводом, в котором приняли участие зрители, артисты и сотрудники «Т Плюс» – что ознаменовало собой общее единство.

Первоуральск, Ангелина Сергеева, Дарья Деменева

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