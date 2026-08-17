В природных парках начали подкармливать диких животных

В Свердловской области специалисты природных парков начали обустраивать подкормочные площадки, чтобы помочь диким животным пережить холода. Для этого засевают специальные кормовые поля – в основном овсом. Он питателен и естественен для обитателей леса и привлекает косуль и кабанов, а также медведей перед зимней спячкой. Участки для подкормки выбирают вдали от туристических троп и населенных пунктов – чтобы свести к минимуму встречи животных с людьми.

Так, например, в парке «Бажовские места» уже заложили биотехнические поля общей площадью 14 гектаров. Каждый участок – не больше гектара. Это делается для того, чтобы копытные не скапливались в одном месте, что снижает риск привлечения хищников и распространения инфекций.

В природном парке «Оленьи ручьи» обустраивают галечники для птиц – участки с мелкой фракцией камня, необходимой пернатым для нормального пищеварения.

А в парке «Река Чусовая», как и на других особо охраняемых территориях, устанавливают солонцы – искусственные источники соли. Они дают диким животным необходимые минеральные вещества, особенно важные зимой.

«Создание кормовых полей, обустройство солонцов и галечников – все это отвечает задаче накормить зверей и птиц и сделать это грамотно, с учетом экологических рисков, чтобы поддержать популяции, сохранив природный баланс. В предстоящем сезоне мы охватим все ключевые природные парки региона», – отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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