Кухни народов Урала станут темой нового фестиваля в Белинке

В Свердловской областной научной библиотеке имени Белинского 5 сентября пройдет литературно-гастрономический фестиваль «Вкусная Россия».

Как сообщают организаторы, программа фестиваля, который продлится с 10:00 до 21:00, станет своеобразным маршрутом по истории и культуре народов Урала. Для удобства посетителей территория проведения фестиваля будет разделена на несколько тематических зон с лекциями, фотозонами и фуд-площадками. Во время праздника можно будет не только познакомиться с многообразием русской кухни и блюд ближних регионов, но и посетить цикл мероприятий на любой вкус.

Для гостей запланированы встречи с лекторами, которые покажут жизнь глазами гурмана. В «Лектории» можно будет послушать ресторанного критика, писателя и гастронома-эксперта Якова Можаева. Гости, которые хотят побольше узнать о роли еды в литературе, смогут посетить лекцию Светланы Морковниковой на тему гастрономических пристрастий классиков, а Эдуард Черных, экскурсовод дома-музея Павла Бажова, расскажет про меню, которое предпочитали персонажи русского сказителя. Любители истории смогут посетить лекции, на которых можно глубоко погрузиться в традиции питания крестьян Среднего Урала, а также быт купцов и старообрядцев.

Отдельное внимание на празднике будет уделено вопросу о том, как именно гастрономия взаимосвязана с культурой и искусством. Этот вопрос будет раскрыт на примере комикса «Барсиклар» комиксиста Артура Шамшутдинова – еще одного спикера фестиваля, который проведет лекцию об особенностях национальной кухни. Любители художественного искусства также смогут посетить арт-лекцию Надежды Маценко о еде на великих полотнах.

Фестиваль рассчитан на семейную аудиторию, поэтому планируется открыть интерактивные зоны для детей и взрослых. На площадке «Сцена» пройдет игровая программа для маленьких гостей праздника, включающая викторину, спектакль театра Вороны Капы и мастер-класс по рисованию эскизов на основе комикса «Барсиклар». Взрослым гостям предлагается посетить выступления фольклорных коллективов и вечерний музыкальный концерт.

Семейное мероприятие рассчитано примерно на 5000 гостей. В «Книжном буфете» можно будет приобрести литературу и сувениры, а в лофт-зоне в «Гараже» будет действовать книгообменник.

Более подробную информацию о событии можно получить на сайте.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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