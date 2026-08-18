64% россиян поддержали введение удаленки для матерей дошкольников

64% жителей России высказались за введение удаленного режима работы не менее чем на два дня в неделю для женщин с детьми до 7 лет. Ранее с такой идеей выступил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, передает ТАСС.

По данным опроса SuperJob, против инициативы высказались 12% опрошенных, а каждый четвертый (24%) затруднился ответить. Один из респондентов заметил: «Про офисных работниц все понятно, а женщины, работающие на производстве, в школах и детсадах, будут лишены такой возможности. Чем они хуже?»

Женщины поддерживают идею чаще мужчин – 69% против 59%.

Чем старше респонденты, тем меньше среди них сторонников предложения: среди молодежи до 35 лет идею одобряют 74%, а среди тех, кому за 45, – только 49%.

Россияне с доходом выше 100 тысяч рублей относятся к инициативе менее лояльно (55-59%), чем те, кто зарабатывает меньше (69%).

67% родителей детей до 7 лет согласны с идеей. При этом матери одобряют ее чаще отцов – 71% против 66%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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