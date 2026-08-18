В мэрии назвали районы, где восстановлена подача горячей воды

В Екатеринбурге поэтапно восстанавливают горячее водоснабжение. Водоканал наращивает объем подачи воды на теплоисточники, где она нагревается перед поступлением в тепловые сети.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, энергетики завершили необходимые работы на теплосетях: восстановили циркуляцию, промыли трубы и получили результаты анализов воды. После этого подачу горячей воды стали постепенно возобновлять.

К 13:00 18 августа горячее водоснабжение уже появилось в следующих частях города:

– в районах Академический и Октябрьский (в зоне улиц Восточной, Куйбышева и Сибирского тракта);

– в микрорайонах Ботанический, Пионерский, ЖБИ, Синие Камни, Автовокзал, Предботанический, Уктус, Химмаш, Компрессорный, Кольцово, Новокольцовский, Вторчермет (от котельной «Южная» и от НС-19), Сортировка (от котельной на Минометчиков) и Юго-Западный – на улицах Авиационной, Амундсена, Решетникова, Онуфриева (от Амундсена до Решетникова) и Волгоградской (от Амундсена до Белореченской);

– в центральном районе – в квадрате улиц Малышева, Тверитина, Белинского и Восточной;

– в зонах теплоснабжения от местных локальных котельных, за исключением котельной на Краснодарской.

До конца сегодняшнего дня ГВС планируется полностью вернуть жителям Сортировки и части домов Верх-Исетского района.

Уже вторую неделю горячей воды нет в домах жителей Орджоникидзевского района – самого населенного в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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