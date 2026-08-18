Очки у детей: почему зрение портится и как это остановить

Через пару недель школьники снова сядут за парты – начнутся уроки, домашние задания, телефонные посиделки. А вместе с ними – нагрузка на глаза, к которой детское зрение не всегда готово. К сожалению, сегодня очки стали привычным аксессуаром даже у младшеклассников. Что делать, чтобы глаза ребенка оставались здоровыми, в разговоре с «Новым Днем» рассказала врач-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением центра «Бонум» Олеся Попова.

По словам специалиста, есть две причины, из-за которых зрение начинает портиться в детском возрасте. Первая и основная – это раннее знакомство с гаджетами. «Все дети рождаются дальнозоркими. Это норма. Но если в раннем возрасте давать ребенку планшет или телефон, то зрительная ось глаза будет увеличиваться. То есть таким образом приобретается ранний минус – и дальнозоркость сменяется близорукостью», – отметила врач.

Вторая причина – раннее обучение. Детей все чаще перед школой отдают в подготовительные группы, где они учатся читать и писать, хотя глаз еще не созрел для таких нагрузок. Он не успевает приспособиться – и уходит в минус.

Чтобы сохранить зрение, Олеся Попова советует соблюдать несколько простых правил: правильное освещение, достаточное расстояние до тетради или экрана, контроль времени, проведенного за занятиями и гаджетами, и гимнастика для глаз.

Освещение

На столе у ребенка обязательно должна быть настольная лампа. Для правшей ее ставят слева, для левшей – справа, чтобы рука не загораживала свет и не создавала тени. Мощность лампочки должна быть 60 ватт, а освещенность – около 10 тысяч люкс: это комфортный и достаточный уровень яркости. При этом цвет света – теплый или холодный – на зрение принципиально не влияет.

Расстояние

Расстояние от глаз до тетради или книги должно быть не менее 40 сантиметров – это как вытянутый локоть с выпрямленными пальцами. При работе за компьютером минимальное расстояние до монитора должно составлять 50 сантиметров.

Время

Время непрерывной зрительной нагрузки зависит от возраста ребенка. Дошкольникам не рекомендуется заниматься рисованием или прописями дольше 20 минут. Для учеников начальной школы (до 4-го класса) этот лимит сохраняется – 20 минут. В 4-5-м классах его можно увеличить до 30 минут, а в старших – до 40 минут. «Несмотря на то, что уроки длятся по 40 минут, в школе дети не только пишут, но и смотрят вдаль – например, на доску. Тем самым они переключают зрение», – уточнила эксперт.

Кроме того, существует простое правило «20-20-20». 20 минут заниматься одним делом – например, делать уроки по одному предмету. Затем в течение 20 минут переключиться на что-то другое, посмотреть вдаль, подвигаться, отдохнуть. После этого можно сменить вид деятельности или сесть делать уроки по другому предмету. Это поможет стимулировать внутриглазную мышцу, которая отвечает за фокусировку, и не даст ей работать только вблизи.

Экранное время для школьников не должно превышать 2 часов в день, считает офтальмолог. При этом непрерывный просмотр или работа за экраном не должны длиться дольше 20 минут – после этого обязательно нужен перерыв. Для детей младшего возраста (от 3 до 7 лет) нормы еще строже: не более 10-15 минут экранного времени в день. Это важно не только для зрения, но и для нервной системы – яркая и динамичная картинка сильно завлекает ребенка, вызывает перевозбуждение, беспокойное поведение и капризы.

Отдых

Перерыв не должен быть заменой одного экрана на другой. Отдых для глаз – это активное движение и смена фокуса, а не очередной мультик или игра в телефоне. После работы за столом ребенок может подвигаться или подойти к окну и посмотреть вдаль – хотя бы на расстоянии 20 метров.

Особенно полезны прогулки в солнечную погоду, обратила внимание специалист. На свету зрачок сужается, зрение становится острее, и глазная мышца получает естественный отдых. Именно такое переключение – с ближнего расстояния на дальнее – помогает снизить нагрузку на глаза и сохранить хорошее зрение.

Врач рекомендует дополнять отдых специальной гимнастикой для глаз. Она состоит из трех этапов и занимает всего несколько минут.

Первый этап – моргание. Когда ребенок сосредоточенно смотрит в экран или читает на близком расстоянии, он моргает реже обычного, из-за чего глаз может пересыхать. Чтобы увлажнить его и исключить возникновение раннего синдрома сухого глаза, полезно поморгать, а также зажмуриться на пару секунд, расслабить глаза – и повторить так 5-10 раз.

Второй этап – движение глаз. Полезно выполнять упражнения для глазодвигательных мышц: смотреть вправо-влево, вверх-вниз, рисовать глазами геометрические фигуры. Это помогает снять напряжение с мышц, отвечающих за подвижность глаз.

Третий этап – тренировка фокуса. Нужно подойти к окну, поставить метку на стекле и поочередно смотреть то на нее, то вдаль. Это поможет расслабить внутреннюю мышцу глаза, отвечающую за аккомодацию хрусталика.

Гимнастику лучше выполнять после завершения всех уроков или между занятиями, в спокойном темпе. Достаточно один раз в день. Главное, чтобы упражнения не воспринимались как принуждение – они должны стать приятным перерывом, а не дополнительной нагрузкой.

Как часто проверять зрение ребенка: памятка для родителей

Первый осмотр у офтальмолога проводят, когда малышу исполняется месяц. На этом этапе врач проверяет, правильно ли развились глаза внутриутробно, есть ли патологии.

Если отклонений не обнаружено, следующий визит назначают в год. Здесь уже смотрят на широкий зрачок и оценивают, как ребенок видит. «Все дети рождаются с плюсовым зрением, и в год нормальным считается показатель около +3,5 диоптрий – это физиологическая норма», – уточнила Олеся Попова.

Следующая проверка проводится перед садиком – в 3 года. Если же обнаруживается какая-либо патология, наблюдение становится более частым – от 2 раз в год до 1 раза в 3-4 месяца, в зависимости от диагноза. При хороших результатах следующего осмотра можно ждать до школы.

Школьников проверяют перед первым классом – в 7 лет. Затем плановые осмотры проходят каждые 3 года: в 10, 13, 16 лет и перед выпуском, во время обязательных медкомиссий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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