С начала сезона клещи покусали 17,6 тысячи уральцев

За минувшую неделю в Свердловской области от укусов клещей пострадал 61 человек, а с начала сезона – 17,6 тысячи. Это в 1,6 раза ниже, чем за аналогичный период 2025 года и ниже среднего многолетнего уровня.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 123 человека, на клещевой боррелиоз – 250 человек.

Медики исследовали в лабораторных условиях 16,1 тыс. особей клещей. В 1,4% проб обнаружены возбудители клещевого энцефалита, в 47,5% – лайм-боррелиоза, в 3,8% – моноцитарного эрлихиоза, в 1,4% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 153 875 вакцинаций и 305 781 ревакцинация.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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