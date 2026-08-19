Импорт дынь на Урал за год вырос в 11 раз

В июне и июле на Урал ввезли более 660 тонн дынь на сумму свыше 63 млн рублей. Это в 11 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Основным поставщиком стал Узбекистан – на его долю пришлось 99% импорта. Из Китая за два месяца ввезено более 5,5 тонны. Пик импорта традиционно зафиксирован в июле.

Начальник Уральского таможенного управления Рафаэль Зверев отметил: «Все поступившие партии бахчевых культур оформлены в приоритетном порядке, прошли фитосанитарный контроль и уже поступили в продажу».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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