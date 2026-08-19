Циклон Маргарет принесет на Урал тепло

На Средний Урал идет теплый воздух от циклона Margarete. Теплый фронт ожидается в ночь на четверг, однако из-за антициклона он даст облачную погоду, но без осадков. А вот в пятницу ожидаются дожди вместе с холодным фронтом.

По словам метеоролога Алексея Пулина, сегодня, 19 августа, с севера и юга на регион давят антициклоны, а с запада и востока подступают циклоны. Из-за такого расположения погода по области будет разной. Западные районы окажутся под защитой антициклона – там будет меньше облачности и ниже вероятность осадков. А вот на востоке и севере, наоборот, скажется влияние циклона – ожидаются дожди и грозы. Температура сегодня поднимется до +22 градусов, в четверг, 20 августа, – до +25 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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