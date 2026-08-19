На берегу Верх-Исетского пруда собрали более 4 тонн мусора

В Екатеринбурге прошел субботник по расчистке береговой линии Верх-Исетского водохранилища. Волонтеры собрали более 4,2 тонны отходов и автомобильных покрышек.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, субботник организовал благотворительный фонд «СКБ Контур». В экологической акции приняли участие 25 человек. Волонтеры провели санитарную очистку береговой линии Верх-Исетского пруда и участка от здания № 2 «г» по улице Малый Конный полуостров до здания № 2 по улице Танкистов. Отмечается, что набережная является любимым местом прогулок для местных жителей, поэтому уборка там была необходима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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