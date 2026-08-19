В Екатеринбурге в подпольной лаборатории лили слитки золота и серебра, а также торговали драгоценными камнями с Москвой

ФСБ России в Екатеринбурге пресекла деятельность «Черных ювелиров».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства, четверо граждан России организовали на территории уральской столицы подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного аффинажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгсодержащего сырья. Эти же люди создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию Московского региона в целях последующего сбыта.

По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками ФСБ России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13,3 млн рублей в виде аффинированных гранул и более 800 кг вторичного драгсодержащего сырья.

ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 «Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга» УК России.

Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к незаконному обороту драгоценных металлов и драгоценных камней.

Как показывает практика реализации российскими спецслужбами и правоохранительными органами принципа неотвратимости наказания, все преступники будут изобличены и привлечены к заслуженной ответственности.

Екатеринбург, Елена Васильева

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