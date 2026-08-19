На 81% участились случаи мошенничества – как злоумышленники манипулируют детьми

За год количество случаев мошенничества в уральской столице выросло почти вдвое. С начала 2026 года в Екатеринбурге зарегистрировано 2865 преступлений в этой сфере – на 81% больше, чем годом ранее. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 1,5 миллиарда рублей. При этом раскрываемость таких преступлений составила 75,4%. Такие данные на пресс-конференции привел полковник полиции, начальник УМВД России по Екатеринбургу Виктор Позняк.

По его словам, за последние три месяца участились случаи обмана с участием несовершеннолетних. Самая популярная схема – подработка курьерами. В этом году полицейские задержали 17 подростков, которые выполняли такие задания. Схема воздействия проста: мошенники знакомятся с подростками в соцсетях, ведут доверительную беседу, а затем начинают угрожать – убеждают детей, что те стали пособниками террористических организаций, и под этим давлением склоняют их к преступлениям.

Например, аферисты заставляют подростков провести «видеообыск» в собственной квартире – злоумышленник видит все, что находится в доме, а затем придумывает новые задания. Как рассказал Позняк, последний случай произошел сегодня утром: подросток отправил родителей в магазин, а сам оставил ключи от квартиры под ковриком для мошенника.

Другого обманутого ребенка попросили купить болгарку и вскрыть сейф – он забрал оттуда 2 миллиона рублей и передал злоумышленнику.

Кроме этого, один из задержанных подростков приехал из другого региона – ему предложили в чужом городе поучаствовать в «спецоперации». В итоге он совершил преступление по части 3 статье 158 УК РФ «Тяжкая кража».

Как пояснил заместитель директора по проектной деятельности учебно-научного центра «Информационная безопасность» УрФУ Николай Домуховский, зачастую несовершеннолетние легко ведутся на схемы с быстрым обогащением – они верят в чудо и хотят получить деньги сразу. Также в онлайн-играх у детей есть виртуальные ценности: редкий меч или другой игровой предмет, за который нужно совершить что-то опасное. Еще один распространенный сценарий – знакомство в сети, флирт, а затем развод на интимные фотографии, которые становятся предметом шантажа.

По словам медицинского психолога филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы Юлии Малафеевой, дети более уязвимы, чем взрослые, потому что мозг окончательно формируется только к 21-22 годам. Зоны, отвечающие за понимание причинно-следственных связей и долгосрочных последствий, у несовершеннолетних еще не сформированы. Специалист выделила два основных портрета уязвимых подростков. Первый – это дети, которым не хватает внимания, они одиноки в социуме. Если ребенок не получает любви и поддержки, он ищет ее в другом месте – и тот, кто проявил хоть каплю внимания, становится для него авторитетом. Второй тип – самоуверенные дети, за их непослушанием стоит отсутствие авторитета взрослого человека. Они не чувствуют ответственности за свои действия.

Специалисты советуют родителям в первую очередь разговаривать с детьми. Если ребенок стал скрытным, замкнутым, раздраженно реагирует на вопросы, выглядит тревожным или нервным, избегает разговоров, а также если у него появились новые друзья в интернете – это повод насторожиться. В таких случаях важно не давить, а попытаться поговорить спокойно, без осуждения. Ребенок должен чувствовать, что ему доверяют, – иначе он замкнется еще сильнее.

Чтобы защитить себя в сети, не стоит вводить личные данные без необходимости, а также пренебрегать настройками приватности. Родителям полезно использовать средства контроля за детьми в телефоне: знать, какими приложениями они пользуются, что смотрят и с кем общаются.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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