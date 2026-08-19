В Екатеринбурге пьяный самокатчик сбил ребенка на велосипеде (ФОТО)

Во вторник, 18 августа, на улице Краснолесья у дома № 100 взрослый самокатчик сбил ребенка на велосипеде.

Как сообщили в горГАИ, 24-летний водитель арендованного электросамоката сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, ехавшего по тротуару навстречу. В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в ДГКБ № 9, после оказания помощи отпустили домой.

Установлено, что самокатчик находился в состоянии алкогольного опьянения – 0,545 мг/л выдыхаемого воздуха. Составлен протокол по ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим средством индивидуальной мобильности, в состоянии опьянения». По факту ДТП проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube