Среди обменянных сегодня военнопленных – два екатеринбуржца

Два жителя Екатеринбурга вернутся домой в рамках состоявшегося сегодня обмена военнопленными с украинской стороной.
«Мы рады возвращению двоих военнослужащих – 23 и 39 лет. Оба – жители Академического района города Екатеринбурга. Сообщила главе района Николаю Смирнягину, который просил передать искреннюю благодарность всем участникам обмена», – рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.
Всего из плена вернулись 103 человека, из них 31 – раненый.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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