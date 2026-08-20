В Екатеринбурге выступит Iowa – петь будет бесплатно

В Екатеринбурге выступит певица Iowa. Концерт пройдет 30 августа на УГМК-арене в рамках ярмарки «Маркет Маркета». Свои товары там представят местные бренды, которые производят одежду, украшения, косметику, а также домашнюю утварь. Вход на фестиваль бесплатный, но потребуется регистрация. Организаторы сообщили, что возрастной ценз мероприятия 12+, поэтому детей младше этого возраста должны сопровождать родители или другие взрослые.

Выступление Iowa запланировано на 17:00, а в 15:30 будет петь «О! Марго».

Екатеринбург, Елена Сычева