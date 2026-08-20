В аэропорту Кольцово временно закроют один вход и один выход

В аэропорту Кольцово продолжаются работы по благоустройству привокзальной площади. Подрядчик уже выполнил большую часть работ на закрытом на реконструкцию участке перед зданием, а сегодня приступит к демонтажу старого покрытия на оставшемся небольшом пространстве перед терминалом А. В связи с этим будет закрыта одна из входных групп в терминал А, а также выход из него (оба расположены ближе к отелю Azimut).

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, до завершения работ попасть в здание аэровокзала можно через входную группу в терминале А, входную группу в терминале В и отель Azimut, соединенный с вокзалом переходом.

Выйти из здания можно через терминал В или переход в отель Azimut.

Сотрудники аэропорта просят пассажиров обращать внимание на временную навигацию, и при необходимости готовы помочь им сориентироваться.

В рамках благоустройства на привокзальной площади Кольцово появятся игровая зона для детей, скамейки, качели и зеленые насаждения. Кроме того, здесь уложат новое покрытие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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