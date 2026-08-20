Автобусы-гармошки запустили в отдаленные районы Екатеринбурга

В микрорайоны Солнечный, Широкая Речка и Мичуринский запустили новые автобусы-гармошки. Как сообщили в мэрии Екатеринбурга, с сегодняшнего дня 15 автобусов особо большого класса будут курсировать по маршрутам № 50, 64, 67.

Напомним, город закупает автобусы большой вместимости с 2025 года в рамках транспортной реформы. Длина машин составляет 18 метров, каждый автобус может вмещать до 184 пассажиров. Поставщик – компания «Автотехком». Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город» – она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд.

Большие автобусы уже ездят по маршрутам № 49 (соединяет районы ВИЗ и ЖБИ) и № 51 (связывает Елизавет и Академический).

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube