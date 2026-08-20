Заместитель районного прокурора арестован по обвинению в коррупционном преступлении

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде ареста заместителю прокурора Железнодорожного района Михаилу Аникину.

Как сообщили в пресс-службе суда, ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, Аникин выступил посредником при передаче взятки от бизнесмена сотрудникам налоговой инспекции. За это налоговики не стали привлекать бизнесмена к ответственности за совершение налогового правонарушения.

По ходатайству следствия Михаил Аникин помещен в СИЗО по 12 октября 2026 года включительно.

Постановление суда вступит в законную силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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